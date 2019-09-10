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حوادث

مصرع عامل دهسته سيارة نقل داخل مطحن البلينا فى سوهاج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
خالد رياض
استقبل مستشفي البلينا بسوهاج، عاملا بمطحن البلينا التابع لشركة مصر العليا، جثة هامدة، عقب اصطدام سيارة نصف نقل به أثناء رجوعها للخلف داخل المطحن.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من المستشفي المركزي بالبلينا، يفيد وصول "كامل. م. ت" ٢٦ عاما عامل بمطحن البلينا ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث سيارة، بالإنتقال والفحص وسؤال "أحمد. ا. ا" ٣٥ عاما سائق ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء قيادته لسيارة نصف نقل ورجوعه للخلف داخل المطحن إصطدم به.

وتحرر محضر بالواقعة وبسؤال والد المتوفي "ماهر. ت. ح" ٦٨ عاما بالمعاش نفي الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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