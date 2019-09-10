انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأورام الصدر في مصر

‎انطلقت فعاليات المؤتمر الاول لاورام الصدر الاول من نوعه في مصر، والذي يقام في احد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بحضور نخبة من اطباء علاج الاورام في مصر.



واشرف على المؤتمر الدكتورة علا خورشيد استاذ علاج الاورام جامعه القاهره ورئيس الجمعيه الدوليه لاورام الصدر وسكرتير عام المؤتمر الدولي لاورام الصدر، وأ.د رباب جعفر استاذ علاج الاورام جامعة القاهرة ورئيس جمعية اورام الصدر المصرية و رئيس المؤتمر، أ.د ماجد زكري استاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني ورئيس المؤتمر، ‎أ.د عماد حماده استاذ علاج الاورام جامعة القاهره رئيس المؤتمر، ‎ا.د أحمد الحلفاوي استاذ الامراض الصدرية جامعة القاهرة وينوب عن الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، بحضور النجمين الشابين أحمد فريد وطارق صبري اللذين تم تنصيبهما سفراء عن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة.



و‎في البداية أكدت الدكتورة علا خورشيد سكرتير عام المؤتمر ان المؤتمر الاول الدولي لأورام الصدر الاول من نوعه في مصر بعد سلسلة ومحاولات متكررة من كل الجهات المعنية لوضع هذا النوع من الامراض على اولويات الاورام السرطانية الاكثر خطورة وشراسة.



مؤكدة ان هذا المؤتمر الصحفي هو بكورة انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الخاص بسرطان الرئة الذي يعقد يومي الخميس والجمعة القادمين الموافق 12 و 13 سبتمبر الجاري بالتعاون مع جامعات ويل كورنيل (الولايات المتحدة الأمريكية) ، جامعة القاهرة (مصر), جامعة نيروبي (كينيا) ، جامعة أسيوط (مصر) ، جامعة الزقازيق (مصر) ، و اقسام ب الاورام و الصدر بجامعة عين شمس(مصر) ، جامعة الإسكندرية (مصر)، جامعة المنصورة (مصر)، الجمعيات المصرية: الجمعية المصرية للسرطان و جمعيه أورام الجهاز التنفسي، ، وجراحة القلب و الصدر، و الجمعيه المصريه العلميه للشعب الهوائيه، جمعيه اطباء دول البحر الابيض المتوسط للاورام الأورام (MMOF)، رابطه الاطباء العرب لمكافحه السرطان (AMAAC)، الأكاديمية الطبية العسكرية، روتاري مصر، صندوق مكافحة التدخين، ‎سوف يحضر علماء من امريكا والصين ودول لوروبا والبلاد العربيه والافريقية.



‎مضيفة أن هدف المؤتمر القضاء على اورام الصدر وخاصه اورام الرئه والتي اصبحت من الامراض الاكثر شيوعًا وأيضا الاخطر لانها تمثل اكبر سبب للوفيات لدى مرضى الاورام.



ولذلك سوف يقوم المؤتمر بعرض ووضع خطط استرشادية للتشخيص الدقيق واستخدام احدث العلاجات مثل جراحات استئصال اورام الرئة بالمناظير والعلاجات الموجهة والمناعية مع او بدون جراحه لتحقيق أعلى نسب للشفاء في اورام الصدر.



‎ويعتبر التدخين هو اهم اسباب اورام الصدر و بسبب اكتشاف هذا المرض في مراحله المتاخره فسوف يتبنى المؤتمر مبادره الكشف المبكر عن سرطان الرئه بالتعاون مع جميع الجهات والمجتمع المدني و ذلك لحمايه صحة المواطن المصري، ‎خاصة بعد ان تم اثبات ان الكشف المبكر لاورام الرئه يؤدي الي الحفاظ علي الحياة لدي المدخنين الرجال بنسبة ٣٠٪ و ٦٠٪ وللسيدات بعد دراسه على أكثر من ٦٠ الف مدخن وذلك لاكتشاف الورم في المرحله الأولى في ٧٠٪ من الحالات بعد ان كان يكتشف عادة في المرحله الثالثه او الرابعه.



‎وتأتي هذه المبادرة فى إطار بروتوكول التعاون بين جميع هذه الجهات المعنية و المجتمع المدني في مجال مناهضة التدخين وتفعيلًا للخطة الوطنية لحمايه صحة المواطن المصري والتي تواكب توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي. منطلقين من هذه البداية للتوعية بخطورة التدخين وهو سبب رئيسى للعديد من الامراض المميته والكشف المبكر لاورام الرئه.