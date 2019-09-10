لتقوية عضلة الكتف.. اتبع تلك التمارين.. فيديو

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، مجموعة من التمارين لعضلة الكتف، والتي تعمل على شد الكتف وأعلى الظهر.



وأوضح حسام أبو هاشم من خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، مع الإعلامية فرح طه، أن هناك الكثير من الفتيات ينتابهن القلق من لعب الرياضة من خلال حمل الأوزان، اعتقادًا منهن أن هذا الأمر يعمل على تكبير العضلات لديهم.



وأشار حسام أبو هاشم إلى أن الفتيات مهما قامت بالتدريب من خلال حمل الأوزان لن يظهر لها عضلات بالشكل المتوقع، حيث إن طبيعة أجسامهن لا تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمارين هام جدًا حيث إنه يعمل على تشكيل الجسم، كما أنه يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم.



وتابع حسام أبو هاشم أن تمارين "الكارديو" هامة جدًا للفتيات والأولاد، حيث إنه يعمل على تقوية عضلات القلب.