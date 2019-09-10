ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لتقوية عضلة الكتف.. اتبع تلك التمارين.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
تمارين
تمارين
ندى فتح الله
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، مجموعة من التمارين لعضلة الكتف، والتي تعمل على شد الكتف وأعلى الظهر.

وأوضح حسام أبو هاشم من خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، مع الإعلامية فرح طه، أن هناك الكثير من الفتيات ينتابهن القلق من لعب الرياضة من خلال حمل الأوزان، اعتقادًا منهن أن هذا الأمر يعمل على تكبير العضلات لديهم.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن الفتيات مهما قامت بالتدريب من خلال حمل الأوزان لن يظهر لها عضلات بالشكل المتوقع، حيث إن طبيعة أجسامهن لا تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمارين هام جدًا حيث إنه يعمل على تشكيل الجسم، كما أنه يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم.

وتابع حسام أبو هاشم أن تمارين "الكارديو" هامة جدًا للفتيات والأولاد، حيث إنه يعمل على تقوية عضلات القلب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم في المنزل.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم في المنزل.. فيديو

باستخدام كرسي المطبخ.. تمارين لتقوية عضلات الجسم..فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

شاهد| تمارين رياضية لتقوية عضلات الذراعين

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم .. فيديو

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

زمزمية ولانش بوكس ..البيطريين تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام