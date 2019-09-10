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أخبار العالم

رئيسة هونج كونج تحذر واشنطن من أي تدخل في الأزمة السياسية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
رئيسة هونج كونج تحذر
رئيسة هونج كونج تحذر واشنطن
سمر صالح
حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، اليوم، الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة، في حين حض المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية الولايات المتحدة على تشديد الضغوط على بكين.

وأعلنت كاري لام، التي تتركز عليها انتقادات المحتجين، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن أي تغيير في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن سيهدد المصالح المتبادلة.

وقالت للصحافيين: "من غير المناسب إطلاقًا لبلد أن يتدخل في شئون هونج كونج معربة عن أملها في ألا يطالب أي كان بعد الآن الولايات المتحدة بإصدار مثل هذا القانون".

وأعرب عدد من السياسيين الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين عن دعمهم للمتظاهرين.

وتجمعت حشود غفيرة الأحد أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج، لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.

ومثل هذا القانون قد يسيء إلى العلاقات التجارية المميزة بين هونج كونج والولايات المتحدة، بفرضه تدابير مراقبة على السلطات المحلية للتثبت من احترامها القانون الأساسي والحريات الفريدة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب الصين.

وفي ظل الخلاف التجاري المتصاعد مع الصين، اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا براغماتيًا.

ودعا ترامب إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية، معتبرًا أنه يعود للصين أن تتعامل مع الوضع.

ونفت واشنطن كل اتهامات بكين بأن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين ولم تقدم الصين أي إثباتات لاتهاماتها، باستثناء تصريحات دعم صدرت عن شخصيات سياسية أمريكية.

وتشهد هونج كونج منذ 3 أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحديًا كبيرًا لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وانطلقت التظاهرات احتجاجًا على مشروع قانون موضع جدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين ولم يهدأ غضب المحتجين مع إعلان كاري لام الأسبوع الماضي سحب مشروع القانون نهائيًا.

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