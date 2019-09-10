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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 ..فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
مي محمد
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وسنستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم 10 - 9 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة اليوم

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم االثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة 34 25
الإسكندرية 30 24
مطروح 29 23
دمياط 30 24
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 31 23
رفح 30 21
طابا 32 26
شرم الشيخ 36 29
الغردقة 36 27
بني سويف 35 25
أسيوط 38 25
الوادي الجديد 24 39

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