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رياضة

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
عمرو الحلوانى
أبدى خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" سعادته الغامرة بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق عقب اكتساح بيراميدز فى المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

وقال الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" إن الزمالك قدم واحدة من أقوى مبارياته على الإطلاق ونجح فى فرض سيطرته الكاملة على اللقاء نتيجة الحالة الفنية والبدنية المميزة التى قدمها اللاعبون طوال أوقات المباراة.

توجه الإعلامى خالد الغندور بالشكر لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الأسبق وأفيس البرتغالى بسبب اتخاذه قراره بالرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الماضى.

وأوضح الغندور أن رحيل كهربا كان نقطة تحول فى مستوى الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن مشاكله كانت أكثر من قيمته الفنية فى الملعب وأثر ذلك على عطائه داخل الملعب.

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