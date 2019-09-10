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بدء استبدال التوك توك بالفان.. الحكومة تتواصل مع المصانع لتحويل خطوط إنتاجهم لسيارات

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:14 ص
استبدال التوك توك
استبدال التوك توك بالفان
ايمان البكش
أكد وزارة التنمية المحلية ، أنها بدأت فى التواصل مع كافة محافظات الجمهورية، بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات " المينى فان " كسيارات أجرة والبدء فى تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات وذلك بديلًا عن مركبات " التوك توك " .

واضافت الوزارة ، انها تتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" وتعمل بالغاز الطبيعي .

وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك وسيتم عقد إجتماع خلال الشهر الجارى معها لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك علي التصدير فقط ، مضيفة أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعى "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز .

وتسعي وزارة التنمية المحلية مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم ، والإستفادة من البرنامج الذى سبق وأن تبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وشدد الوزير على أن الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية لكافة المواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب .

وقالت أنها تقوم بمراعاة الجانب الإجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج " مشروعك " الذي تنفذه الوزارة وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكدت أن الوزارة طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع اطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك ،
تحديد خطوط السير المقترحة ، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي وتعمل في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها .

وأضاف أن وزارة الداخلية ( الادارة العامة للمرور ) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء الغير مرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات .

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