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أخبار العالم

اليابان تكشف مدى خطورة مقذوفات بيونجيانج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
اليابان تكشف مدى
اليابان تكشف مدى خطورة مقذوفات بيونجيانج
دعاء أبوهشيمة
قال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي تأكيد على أن صاورخا باليستيا دخل أراضي البلاد، مضيفا أنه لا يوجد خطر فوري على أمنها القومي.

وقال جيش كوريا الجنوبية، في وقت سابق، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين من إقليم بيونجان الجنوبي صوب الشرق.

وقد أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفات لم تحدد طبيعتها، باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، عن بيان لقيادة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

وذكر بيان هيئة الأركان أنه تم إطلاق المقذوفات من إقليم "ساوث بيونجان" غربي البلاد.

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