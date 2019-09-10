فشل قبله كاسياس وبوفون.. أحمد حسن يتحدى سيرجيو راموس

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على اقترب سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا، من كسر رقمه القياسي، كأكثر اللاعبيين خوضا لمباريات دولية في تاريخ كرة القدم.



ويتصدر أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية برصيد 184 مباراة، بينما وصل سيرجيو راموس لـ 167 مباراة مع منتخب إسبانيا.



وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفارق بيني وبين سيرجيو راموس 17 مباراة، وهو رقم ليس بالقليل، هناك العديد من اللاعبين من إيكر كاسياس وبوفون، حاولوا كسر رقمي، ولكنهم فشلوا".



وأضاف: "كان بإمكاني الوصول إلى 200 مباراة دولية، لولا بوب برادلي، مدرب المنتتخب السابق، الذي كان يستبعدني بسبب قوة شخصيتي وسيطرتي على اللاعبين".