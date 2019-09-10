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توك شو

على رأسهم ميسى.. هؤلاء اللاعبون الأعلى أجرا في العالم ..فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
ميسى
ميسى
آيات أحمد
عرضت فضائية "الآن" تقريرًا خاصًا يكشف أجور اللاعبين الأعلى أجرًا فى العالم، موضحة أنه مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية يوم الإثنين الماضي، استعرضت الصحافة العالمية أجور اللاعبين أصحاب الرواتب السنوية الأعلى في عالم كرة القدم في الوقت الراهن.

وأكد التقرير الذي أذاعته فضائية "الآن"، أن خافيير ماسكيرانو، لاعب فريق هيباى شاينا فورتشن، يتقاضى 19 مليون يورو، بينما يتقاضى هالك، لاعب فريق شنغهاى سيبج 20 مليون يورو.

وتابع التقرير، أن الكسيس سانشيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد انتر ميلان يتقاضى 22.5 مليون يورو، بينما يتقاضى ايدين هازارد، لاعب فريق ريال مدرير 23 مليون يورو.

وأضاف أن أوسكار لاعب فريق شنغهاى سيبج، يتقاضى 24 مليون يورو، كما يتقاضى أندريس انييستا، لاعب فريق فيسيل كوبى، 25 مليون يورو، أما كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس فيتقاضى 31 مليون يورو، بينما يتقاضى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان، 36 مليون يورو، ويتقاضى ليونيل ميسى لاعب فريق برشلونة 46 مليون يورو.

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