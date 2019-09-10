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معاشات سبتمبر تتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
معاشات سبتمبر
معاشات سبتمبر
ندى فتح الله
قدمت الإعلامية هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية من خلال نشرة البلد.

وجاءت العناوين كالتالي:
- تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. السبت انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور 1600 مشارك.
- السيسي يطلع على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ويوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز.
- السياحة تجري 5 شراكات عالمية لترويج مقاصد مصر.
- رئيس "اقتصادية قناة السويس": تنفيذ مشروعات كبرى خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
- التضامن: صرف معاشات سبتمبر المحولة على البنوك.. اليوم.
- محافظة القاهرة توزع اليوم 1000 شنطة ومستلزمات مدارس بالمجان.
- التعليم العالي: بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين بالمرحلة الثالثة.

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