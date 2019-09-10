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أخبار البلد

طائرة مصر للطيران A220 الجديدة تقلع في أولى رحلاتها إلى الأقصر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
طائرة A220 مصر للطيران
طائرة A220 مصر للطيران
نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، إقلاع أول رحلة لطائرة إيرباص A220 - 300 الجديدة، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مدينة الأقصر، والتي تعد أولى الوجهات التي تسير على متن الطائرة الجديدة، التي انضمت مؤخرا لأسطول الشركة ضمن صفقة تعاقدت عليها لـ 12 طائرة من نفس الطراز.  

تعد هذه الطائرة هي الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة، يتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، تكون بديلا عن طائرات "إكسبريس" العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.

يتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).

وأعدت شركة مصر للطيران، يوم الأحد الماضي، احتفالية كبرى بمطار القاهرة، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، وسفيري كندا وفرنسا بالقاهرة، وفؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعددا من رؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران وقيادات الطيران المدني.

يذكر أن إيرباص سلمت أكثر من 80 طائرة من هذا طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات فى كل من آسيا وأمريكا وأفريقيا وأوروبا، وتعد مصر للطيران هي المشغل الأول لهذا الطراز في منطقة الشرق الأوسط. 
طائرة مصر للطيران A220 الجديدة تقلع في أولى رحلاتها إلى الأقصر
طائرة مصر للطيران A220 الجديدة تقلع في أولى رحلاتها إلى الأقصر
طائرة مصر للطيران A220 الجديدة تقلع في أولى رحلاتها إلى الأقصر

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