أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10- 9 - 2019.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 10 -9 - 2019 في مصر، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 695 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.



أسعار الذهب في مصر



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-9 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 10- 9 – 2019 على النحو التالي:



أسعار الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 794 جنيهًا.



أسعار الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 695 جنيها.



أسعار الذهب عيار 18



كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 596 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب 5632 جنيهًا.



سعر المصنعية في محلات الصاغة



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

