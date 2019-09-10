رئيس البرلمان العربي: إعداد استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى



أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.



جاء ذلك في تصريح له بالقاهرة لمشاركته في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم الثلاثاء.





وأضاف السلمي أن البرلمان العربي يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى، حيث عقد ندوة موسعة بالجامعة العربية شارك فيها أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة وعدد من المسؤولين والخبراء العرب، مجددًا دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية مؤكدًا أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هى " القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين " .