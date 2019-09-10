الرئيس السيسي يلتقي أبناءه في المؤتمر الثامن للشباب السبت المقبل ..فيديو

في خطوة ليست جديدة من نوعها من رئيس يوجه كل طاقته وقوته لشباب وطنه وأبنائه، رئيس لم يدخر جهدًا لإسعادهم وسماعهم وتحقيق رغباتهم وإعدادهم للمستقبل الواعد الذي يقود مصر إليه، وبإيمانٍ كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء الوطن ينطلق السبت المقبل المؤتمر الوطني الثامن للشباب.





"شباب مصر هو أمل مصر.. عشان أنتم الشباب اللي تقدروا بفضل الله تغيروا الواقع إلى واقع أفضل.. بالجهد والإصرار والصبر".. بهذه الكلمات أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي مدى إيمانه بأبناء وطنه وثقته بـ قوتهم وعزيمتهم الحديدية القادرة على تغيير عالمنا وواقعنا لما هو أفضل، الأمر الذي يدفعه بخطى ثابتة لـ لقائهم بشكل دوري ومستمر من خلال مؤتمرات الشباب.





وتخرج مؤتمرات الشباب بالعديد من التوصيات التي تعمل عليها الحكومة بشكل دؤوب لتحويلها إلى حقيقة بالشكل الذي يخدم الوطن وكافة فئاته من منظور ورؤية شبابية مختلفة.



