موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليمني مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 10 /9 /2019، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



ويستقبل استاد البحرين الوطني مواجهة المنتخبين، التي من المقرر نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1، إضافة إلى قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي.



ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، مع اليمن وأوزبكستان وسنغافورة وفلسطين.



وتحتل فلسطين المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط، تليها سنغافورة واليمن برصيد نقطة واحدة، وفي المركز الأخير السعودية وأوزبكستان بدون نقاط حتى الآن.