ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن والقنوات الناقلة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليمني مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 10 /9 /2019، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستقبل استاد البحرين الوطني مواجهة المنتخبين، التي من المقرر نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1، إضافة إلى قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، مع اليمن وأوزبكستان وسنغافورة وفلسطين.

وتحتل فلسطين المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط، تليها سنغافورة واليمن برصيد نقطة واحدة، وفي المركز الأخير السعودية وأوزبكستان بدون نقاط حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة سوريا وفلسطين في بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة

موقف محرج.. رينارد حافيا في مران المنتخب السعودي

التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 .. تشكيل منتخبي ألمانيا وهولندا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أول مرة ارفع راسي فى الشغل.. أحدث إطلالة لـ ياسمين الخطيب

ولا من شاف ولا من دري.. طريقة إخفاء ظهورك من قائمة مشاهدات الحالات على واتساب

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة أن يقضي الفائتة .. علي جمعة يجيب

الجناة مجهولون.. سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة في حدائق الأهرام

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازات سفر وأوراق تنظيمية.. مضبوطات خلية تهريب الإخوان المطلوبين إلى أوروبا ..صور

تيشيرت مكشوف وبنطلون أزرق.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة كاجوال

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة