فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا اليوم "الثلاثاء" عن فرار مئات السكان من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد.



وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق.



وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.