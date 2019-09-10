المسعود يطالب بإستراتيجية لمواجهة الحرائق في مناطق الأسواق الشعبية

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن تكرار حوداث الحرائق بمناطق الأسواق الشعبية في الفترة الأخيرة، يتطلب تحركا واضحا من الحكومة لمواجهة ذلك، خاصة مع تسبب هذه الحرائق في كوارث كبيرة وتنتشر على نطاق واسع نظرا لقابلية المباني هناك.



وأكد النائب محمد المسعود، في بيان له، على أهمية تسريع التحقيقات اللازمة في حادث حريق وكالة البلح بوسط البلد، لما له من خسائر فادحة تسببها للمواطنين هناك.



وشدد النائب على ضرورة وضع منظومة تأمين على أعلى مستوى في هذه المناطق لمنع انتشار الحرائق وتأخر وصول سيارات الإطفاء، منوها بأهمية وضع ضوابط ملزمة لأصحاب المشروعات الصغيرة هناك بتطبيق قواعد الأمن الصناعي.