ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يسأل الحكومة عن استعداداتها لمواجهة السيول

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
السيول
السيول
فريدة محمد
تقدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، بسؤال إلى رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والري، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم السيول.

وقال "أبو خليل" في سؤاله: أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الخريف، وفيه تشهد مصر تقلبات مناخية، كعدم استقرار الطقس والذي ينتج عنه بعض الظواهر الجوية منها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تعرف باسم "السيول"، على مناطق الساحل الشمالي وسلاسل البحر الأحمر وسيناء ومحافظات الصعيد وغيرها، نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

وتابع "أبو خليل": "شهدت مصر خلال الأعوام الماضية سيولا ضربت معظم المحافظات بشكل منتظم سنويًا بسبب التغيرات المناخية مما أنتج عنها سقوط ضحايا أبرياء، فضًلا عن تدمير المنازل والطرق والأراضي الزراعية".

ووجه "أبو خليل"، بضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزراء والمحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك فى ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة.

كما وجه باتخاذ جميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى وخاصة بالطرق الرئيسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

23 سبتمبر أول الخريف.. الأرصاد تحذر المحافظات الساحلية من السيول

ترشيحاتنا

كيف استقبلت إدارة بيراميدز السقوط الكبير أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر؟

في ذكرى تأسيسه.. طلب غريب من عائلة القذافي لـ الاتحاد الأفريقي

في عيد ميلادها.. أبرز 5 معلومات عن فريدة سيف النصر

بشرى سارة.. برلماني: انخفاض أسعار السلع أكتوبر المقبل لهذا السبب

العثور على عجل بوجه نصف بشري.. شاهد ملامحه

أصابتها بالذهول.. رد فعل نانسي عجرم على غناء طفلة من الهند لها.. شاهد

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز