برلماني يسأل الحكومة عن استعداداتها لمواجهة السيول

تقدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، بسؤال إلى رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والري، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم السيول.



وقال "أبو خليل" في سؤاله: أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الخريف، وفيه تشهد مصر تقلبات مناخية، كعدم استقرار الطقس والذي ينتج عنه بعض الظواهر الجوية منها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تعرف باسم "السيول"، على مناطق الساحل الشمالي وسلاسل البحر الأحمر وسيناء ومحافظات الصعيد وغيرها، نظرًا لطبيعتها الجغرافية.



وتابع "أبو خليل": "شهدت مصر خلال الأعوام الماضية سيولا ضربت معظم المحافظات بشكل منتظم سنويًا بسبب التغيرات المناخية مما أنتج عنها سقوط ضحايا أبرياء، فضًلا عن تدمير المنازل والطرق والأراضي الزراعية".



ووجه "أبو خليل"، بضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزراء والمحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك فى ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة.



كما وجه باتخاذ جميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى وخاصة بالطرق الرئيسية.