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مرأة

صدمة لعشاق المعسل.. حجر الشيشة يساوي٧٠ سيجارة والنتيجة سرطان الرئة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:19 م
الشيشية اخطر من السجائر
الشيشية اخطر من السجائر
آية التيجي
قالت الدكتورة أ.د رباب جعفر أستاذ علاج الأورام جامعة القاهرة ورئيس جمعية أورام الصدر المصرية، إن يجب التصدي لسرطان الرئة عن طريق الاكتشاف للمرض لأن نسبة الشفاء فى المرحلة المبكرة تصل لـ 70%.

ونوهت جعفر خلال إلقائها كلمتها في فعاليات المؤتمر السنوري لأمراض الصدر، أن المراحل المتأخرة من سرطان الرئة، تكون فيها الأورام السرطانية تمكنت من منطقة الرئة بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالة المريض، وعدم امتثاله للشفاء التام بنسبة كبيرة.

‎وأضافت جعفر أن عدم اكتشاف المريض بصورة مبكرة للمرض لتشابه أعراضه بالأنفلونزا وغيرها من الأمراض، إلى جانب أن الطبيب عندما يأتي إليه المريض لا يفكر في حل الأشعة إلا متأخرًا.

وأوضحت أن نسبة المدخنين للشيشة والسجائر من الرجال والنساء في تزايد مستمر، ما ينذر بخطر كبير، مؤكدة أن حجر الشيشة الواحد يساوي 70 سيجارة.

وأكدت جعفر أن تناول الشيشة بشراهة، يمكن أن يتسبب في مرض السل مرة أخرى لمصر، حيث أن يكون للقانون دور في سن قوانين تمنع من تناول الشيشة والسجائر خاصة بالمناطق المغلقة.

‎وتابعت: أن الأبحاث والدراسات الخاصة بسرطان الرئة كشفت أن عام 2050 سيشهد وصول عدد المصابين بسرطان الرئة ثلاثة أضعاف الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يثير الرعب في قلوب الأطباء.

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