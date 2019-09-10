وزير الرياضة السابق يشيد بـ نجم الزمالك

أشاد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، بأداء محمد عبد الغني، نجم الزمالك، بعد دوره الدفاعي مع الأبيض أمام بيراميدز في نهائي الكأس.



وكتب خالد عبد العزيز على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا ما توقعناه لمسيرة محمد عبد الغنى" مع الزمالك منذ عدة شهور".



وكان خالد عبد العزيز، توقع منذ عدة أشهر تألق ثنائي الزمالك، محمد عبد الغني والتونسي فرجاني ساسي.



وتألق محمد عبد الغني مع الزمالك في كأس مصر، وساهم في خروج الأبيض من المباريات بشباكه نظيفة طوال البطولة، دون استقبال أية أهداف.



وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر، للمرة الـ 27 في تاريخه، على حساب بيراميدز، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-0، باستاد برج العرب بالإسكندرية.