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جامعة القاهرة: مكتب التنسيق يقدم خدماته للطلاب مجانا.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال السيد خاطر، عميد كلية البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة، إن مكتب التنسيق بجامعة القاهرة يقدم الخدمة لكل الطلاب منذ بداية التنسيق وحتى الآن مجانًا، لافتًا إلى أن مكاتب التنسيق مازالت مفتوحة حتى الآن لأن هناك طلابا يعملون على تقليل الرغبات.

وأضاف السيد خاطر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الموقع مفتوح للطلاب الذين استنفدوا رغباتهم للتقديم مرة أخرى للالتحاق بالكليات.

وأشار السيد خاطر إلى أن نتائج طلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة لم تظهر بعد حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم التقديم فى التنسيق الخاص بهم خلال ساعات.

وأوضح أن إجراءات التنسيق ستنتهى بالكامل خلال 15 يوما، كما أن نتائج طلاب الدبلومات الفنية لم تظهر حتى الآن.

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