وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

محمد عبد الشافي، ظهير أيسر فريق الزمالك، هو لاعب عشقته جماهير الأهلي قبل جماهير الأبيض، ليس فقط بسبب أدائه المميز، ولكن بسبب أخلاقه العالية وتواضعه الشديد، وعدم افتعاله أي أزمات طوال تاريخه.



محمد عبد الشافي الذي انضم للزمالك موسم 2009، لم يفتعل أي مشكلة داخل النادي، ولم يرد على أي هجوم عليه، وكان يركز فقط على الملعب، في الوقت الذي دخل فيه نجوم الأبيض في أزمات سواء مع الجهاز الفني أو إدارة النادي أو حتى الجماهير، على رأسهم شيكابالا وحازم إمام ومحمد إبراهيم وغيرهم.



ومع تتويج الزمالك بلقب كأس مصر أمس الأول، الأحد، على حساب بيراميدز، اختفى محمد عبد الشافي من معظم صور تتويج الأبيض، وهو ليس بجديد عليه، لأنه لاعب لا يحب الأضواء، ويكره الشو، كما أنه فضل منح اللاعبين الجدد فرصة لحمل الكأس والتقاط الصور معه.



بعد نحو 4 سنوات غيابا عن الزمالك، عاد محمد عبد الشافي مرة أخرى لارتداء التيشيرت الأبيض، ورغم كونه أقدم لاعبي الفريق، إلا أنه ينفذ جيمع التعليمات المطلوبة منه دون ضجيج أو أزمات، سواء بالمشاركة أو بالجلوس على دكة البدلاء.