بـ اكتاف مكشوفة .. ياسمين رئيس تشعل انستجرام بـ إطلالة رقيقة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة لهاو ظهرت ياسمين في اطلالتها الرقيقة بمكياج هادئ و اكتاف مكشوفة و اعتمدت تسريحة شعر بسيطةوحظيت الصورة بردود واسعة من متابعيها وعلق بعضهم قائلا : اجمل ياسمين , رقيقة و جميلة , قمر , ما شاء اللهيذكر ان ياسمين رئيس تستكمل تصوير مشاهدها الاخير من فيلم لص بغداد المقرر طرحه قريبا ، والفيلم بطولة محمد امام و فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.