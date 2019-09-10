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فن

بـ اكتاف مكشوفة .. ياسمين رئيس تشعل انستجرام بـ إطلالة رقيقة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
شروق حمدى
نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة لها

و ظهرت ياسمين في اطلالتها الرقيقة بمكياج هادئ و اكتاف مكشوفة و اعتمدت تسريحة شعر بسيطة

وحظيت الصورة بردود واسعة من متابعيها وعلق بعضهم قائلا : اجمل ياسمين , رقيقة و جميلة , قمر , ما شاء الله

يذكر ان ياسمين رئيس تستكمل تصوير مشاهدها الاخير من فيلم لص بغداد المقرر طرحه قريبا ، والفيلم بطولة محمد امام و فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.
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