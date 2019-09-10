في ذكرى تأسيسه.. طلب غريب من عائلة القذافي لـ الاتحاد الأفريقي

طالبت عائلة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، أعضاء الاتحاد الأفريقي بضرورة فتح ملف اغتياله وتشكيل لجنة لكشف ملابسات وفاته؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيس الاتحاد.



ووفقا لوكالة "أفريقيا" الإخبارية، نشرت عائلة القذافي، بيانا على الصفحة الرسمية الناطقة باسم العائلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أبرزت فيه إسهامات القذافي في تأسيس الاتحاد ودعم قضايا القارة الأفريقية، مهنأة القارة الأفريقية بحلول الذكرى الـ 20 لتأسيس الاتحاد.



ووفقا لنص البيان، قالت العائلة: "في ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي تطالب أسرة القائد الرمز معمر القذافي الاتحاد الأفريقي وكل أعضائه وهياكله بضرورة تشكيل لجنة تحقيق قارية وفتح ملف اغتيال القائد المؤسس لهذا الفضاء".



واختتمت العائلة بيانها قائلة: "كما تذكر أسرة القائد الرمز كافة الشرفاء الأفارقة بواجبهم التاريخي إزاء هذا الملف الذي لن يمر مرور الكرام طال الزمان أم قصر".



وقتل القذافي، في 20 أكتوبر 2011 على يد متظاهرين في مدينة سرت حيث قامت ثورة ضد نظامه في 15 فبراير2011، لتنتهي بذلك مسيرة القذافي الذي أثر كثيرا في ليبيا وفي سياساتها.