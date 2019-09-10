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محافظات

1700 قضية في شهر.. السوق السوداء تحت سيطرة مباحث تموين المنيا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
أيمن رياض
حملات مستمرة تشنها مباحث التموين بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، لمحاصرة السوق السوداء وضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة لتجح الحملات في ضبط 1700 قضية تموينية خلال شهر أغسطس الماضي.

وكشف تقرير تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 36 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و616 قضية في مجال الرقابة على المخابز، و905 في مجال الرقابة على المحلات العامة، و21 في مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و5 قضايا تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و51 قضية سلع مجهولة المصدر، و66 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها.

كما تم ضبط 160 لتر بنزين 80، و28500 كيلو سكر متنوعة، و6497 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، و2645 كيلو زيت طعام، و17125 كيلو دقيق، و1375 كيلو أرز، و5550 كيلو أسمدة وأعلاف، و1156 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2350 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و27128 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و5160 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و71020 علبة سجائر، و6711 عبوة خمور مجهولة المصدر، و4500 رغيف خبز بلدي مدعم، و191 بطاقة تموينية، و70 أسطوانة بوتاجاز.

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