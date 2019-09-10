أستاذ عقيدة بالأزهر: فكرة الخلافة روجها المتطرفون لإثارة مشاعر المسلمين

أكد الدكتور محمد مجدي أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، أن فكرة الخلافة التي تزعمها الجماعات المتطرفة ما هي إلا إثارة لمشاعر المسلمين وكسب تعاطفهم لتحقيق أغراضهم الخاصة.



وأوضح خلال فعاليات ندوة "مفهوم الخلاقة" التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة التأهيلية التي تعقدها المنظمة للوافدين، أن ما أريق من دماء باسم الخلافة في العصر الحديث أكثر مما أريق في الصراع العربي مع العدو الصهيوني.



وقال محمد مجدي، إن الشعب وحده هو صاحب الحقِّ في اختيار الحاكم الذي يراعي مصالح الوطن ويحافظ على مقدساته وأراضيه وإدارة شؤونه، مضيفًا أنه من الواجب طاعة ولاة الأمر في المعروف ؛ لأن بهذه الطاعة تستقيم أمور الأمة ويحصل الأمن والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة ، فعدم الطاعة يؤدي إلي ضياع البلاد وقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض.



وأوضح في ختام الندوة أن الإسلام دين ودولة يراعي مصالح الناس جميعا , ويساوي بين المسلمين وغيرهم في حقوق المواطنة.



تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنظمة علي تحصين الشباب ضد أشكال الغلو والتطرف ، وتصحيح ماعلق بالأذهان من مفاهيم مغلوطة.