تعرف على السور التي يفضل قراءتها في صلاة الضحى

ورد سؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل هناك سور وآيات معينة تقرأ في صلاة الضحى؟".



وقال عويضة عثمان، في إجابته على السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أنه عن سيدنا عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي الضحى بسورتي الشمس والضحى.



وأضاف أمين الفتوى، أن بعض الأئمة الشافعية ذكروا أن صلاة الضحى تصلى بسورتي الإخلاص والكافرون، حتى لو تكررت الركعات، ذلك ولأنه سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم.