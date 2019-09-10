بمبنى البورصة.. جلوبال تيليكوم تسدد 82.3 مليون دولار للضرائب المصرية

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام شركة "جلوبال تيليكوم" بسداد الدفعة الثانية بقيمة 82.3 مليون دولار أمريكي، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه في شهر يونيو الماضي مع شركة "جلوبال تيليكوم" لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها التابعة ومصلحة الضرائب المصرية.



وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه يونيو الماضي، أن تسدد "جلوبال تيليكوم" مستحقاتها الضريبية الخاصة بها وبشركاتها التابعة للخزانة العامــــة حتى 31 ديسمبر 2018 بإجمالي 136 مليون دولار، وذلك على دفعتين؛ الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تم دفعها مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي والتي تم سدادها الاثنين.



وقال عبد العظيم حسين إن هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب بشكل ودى من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وتحفيزا للاستثمار.



وأضاف أن وزير المالية أكد ضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أي خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.



ووجه رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشكر لقيادات وأعضاء وزارة المالية ومصلحة الضرائب وإدارة البورصة المصرية، المشاركين في هذا الاتفاق على ما بذلوه من جهود حثيثة ومساهمات فعالة لإتمام نجاح هذا الاتفاق.