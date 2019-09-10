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أخبار البلد

جذب المستثمرين وتسهيل التسويق.. الفلاحين: المنصة الإلكترونية ستخدمنا وتحقق التنمية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:26 م
أول منصة الكترونية
أول منصة الكترونية للاستثمار الزراعى
شيماء مجدي
أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بجهود وزارة الزراعة في إطلاق منصة إلكترونية لدعم الاستثمار الزراعي، مؤكدا ستجذب المزيد من العقود الاستثمارية للمنتجات الزراعية.

وقال حسين أبو صدام، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن مصر تسير نحو مرحلة كبيرة من استصلاح العديد من الأفدنة الزراعية، موضحًا أن مصر الآن بلد زراعى واعد تحت تنمية زراعية كبيرة.

وأكد نقيب الفلاحين أن الأولوية لهذه المنصة هي جذب المزيد من المستثمرين الزراعيين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي ومن ثم النهوض بالاقتصاد لزيادة دخل العملة الصعبة بعد تصدير المستثمر للمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن هذه المنصة ستخدم الفلاحين بطريقة مباشرة وغير مباشرة لأنها ستهدف دائمًا إلى تنمية الزراعة، وبالتالي تعود بالربح على الفلاحين، إضافًة إلى القضاء على جزء كبير من البطالة من بين الفلاحين.

وأضاف أن المنصة التى أطلقتها وزارة الزراعة ستقضى بالطبع على سماسرة الفلاحين، وبالتالى ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بالمزارع ولا ترتفع بالأسواق، حيثُ يحصل السماسرة على مبلغ كبير مقابل التسويق.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دشنت المنصة الزراعية الإلكترونية المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر بالتعاون مع فايناس الإلكترونية، لتصبح المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر.

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