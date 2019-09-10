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منوعات

فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
في واقعة غريبة من نوعها، قررت سيدة بريطانية في الرابعة والثلاثين من عمرها الزواج من "شجرة".

والجدير بالذكر أن ذلك القرار ليس ناتجًا عن كرهها للرجال مثلًا أو عدم قدرتها على إيجاد الزوج المثالي، لكنها في حقيقة الأمر أقدمت على هذه الخطوة في محاولة منها لتسليط الضوء على مشكلة تدمير المساحات الخضراء بالقرب من المنطقة التي تقيم بها، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها.

وأقامت هذه السيدة، التي تدعى "كيت كننجهام"، حفلًا صغيرًا للإعلان عن زواجها من "الشجرة" التي توجد في حديقة "ريمروز فالي" بمدينة "ليذرلاند" في نهاية الأسبوع، وحضر الحفل أفراد عائلتها وأصدقاؤها.

وكذلك أعلنت "كننجهام"، وهي أم لطفلين، أنها سوف تغير اسمها ليصبح كيت روز "إلدر"، نسبة إلى نوع الشجرة التي تزوجت منها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن هذه السيدة قولها إن الأمر برمته كان مجرد فكرة في البداية ثم قررت بعد ذلك أن تحول هذه الفكرة إلى واقع.

ويشار إلى أن الاحتفال الرمزي الذي أقيم بهذه المناسبة، وحضره عشرات الضيوف، يأتي ضمن المحاولات التي قام بها السكان المحليون من أجل إيقاف الخطط التي تهدف إلى بناء طريق يمر عبر منتزه "ريمروز فالي".

وشددت "كننجهام" على أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى جذب الانتباه إلى الحملة المخصصة لإنقاذ الحديقة، مشيرة إلى أن عائلتها وصديقها كانوا داعمين لقرارها، إلا أن نجلها الأكبر كان يشعر في البداية بالخجل حيال الأمر، لكنه قرر في نهاية المطاف حضور الاحتفال.
فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!
فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!
فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!
فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!
فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!

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