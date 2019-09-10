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مرأة

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين رئيس علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها في الصباح.

ظهرت ياسمين بدون مكياج وتخلت عن كل المستحضرات التي تغير ملامحها مما جعلها تظهر عفوية، وبشكل طبيعي وأظهرت الصورة ملامح ياسمين دون تغيير، حيث إنها تتميز ببشرة صافية وملامح ناعمة.

والتقطت ياسمين الصورة وهي تضع وردة بشعرها وجالسة بالسيارة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها مما جعلها تنهال عليها التعليقات الإيجابية عن إطلالاتها بدون مكياج.

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