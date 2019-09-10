تعرف على حقيقة نقل السكان من المناطق الأثرية بالقاهرة لترميمها.. فيديو

كشفت ميرال نبيل، مدير الإدارة الهندسية بإدارة حفظ التراث بالقاهرة، عن مصير سكان المناطق الأثرية التي سيتم ترميمها في الفترة المقبلة، قائلة إنه تم إدراج المناطق الأثرية بالقاهرة القديمة على قائمة التراث العالمى منذ عام 1979م باليونسكو.



وأضافت ميرال نبيل، خلال حديثها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن القاهرة التاريخية تنقسم لعدة مناطق منها الفسطاط والتى بها جامع عمرو بن العاص، وحصن نابليون والكنائس التابعة له، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى.



وأوضحت مدير الإدارة الهندسية بإدارة حفظ التراث بالقاهرة، أن منطقة القلعة أيضا من ضمن القاهرة التاريخية ومنطقة الدرب الأحمر والتى تحتوى على شارع باب الوزير وشارع التبانة، بالإضافة للقاهرة الفاطمية، ومنطقة الجبانات.



وأشارت ميرال نبيل، إلى أنه سيتم ترميم كل المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية، مؤكدة أن السكان في تلك المناطق لن يتأثروا أو يتم نقلهم لأى مكان لأنهم جزء لا يتجزأ من طبيعة تلك المناطق.