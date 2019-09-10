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رياضة

محمد الشناوي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبد الحكيم ابو علم
انتظم حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، في المران الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد الشناوي في مران الفريق الجماعي، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الكتف خلال التقسيمة التي خاضها الفريق أمس الأول، وفضّل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي.

وأكد الشناوي جاهزيته بعد انتظامه في مران الحراس، الذي أقيم تحت إشراف يانكون ميشيل، وشارك فيه شريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان.

ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر غد الاربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة، منها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بأثيوبيا، ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

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