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أخبار البلد

الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق أول منصة للمهارات القطاعية في الصناعات الكهربائية بمصر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
كابلات كهربائية
كابلات كهربائية
أ ش أ
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع منظمات الأعمال ودعم الجهات المانحة، أول منصة للمهارات القطاعية للمعدات الكهربائية وصناعة الكابلات في مصر.

وذكر بيان صادر عن البنك الأوروبي، اليوم، الثلاثاء، أن المنصة ضمن قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للشركة المتحدة للمنتجات المعدنية، ويضم التزاما بتحسين المهارات، موضحا أن المشاركين في المنصة هم "اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الهندسية، وشركات القطاع الخاص والإدارة الحكومية".

وأضاف البيان أن المبادرة ستكون بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية استراتيجيات، لتحسين مهارات القوى العاملة في القطاع، وتيسير التعاون بين أصحاب العمل والسلطات العامة والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتابع: "كما ستعمل المنصة على تعزيز سياسات رأس المال البشري والمهارات والمعايير المهنية الوطنية من خلال تحديد الفجوات في المهارات الفنية والمساعدة في إعداد برامج تدريبية بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات المهنية، كما سيتم تقديم مؤهلات وشهادات محددة للمعايير".

وأشار البنك إلى أن مصر شهدت تطورًا واستثمارًا تاريخيًا في محطات توليد الكهرباء والطاقة والبنية التحتية من خلال العديد من المشاريع الضخمة منذ عام 2014.

ويضم قطاع المعدات الكهربائية والكابلات في مصر حوالي 300 شركة من القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي 50 ألف عامل.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في السابق، مشروعًا للتعاون الفني بدعم من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية لتعزيز معايير التدريب المهني والمهارات مع أكاديمية السويدي الفنية في القاهرة.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، أكثر من 5 مليارات يورو في 96 مشروعًا في البلاد.

وقد كان عام 2018 عامًا قياسيًا للبنك في مصر، عندما كان أكبر بلد في عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث الالتزامات الجديدة.

يشار إلى أن حفل الإطلاق أقيم في سفارة سويسرا - مكتب التعاون الدولي بالقاهرة.

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