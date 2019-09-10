مى سليم فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مى سليم عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات "إنستجرام" صورة جديده لها عبر خاصية الاستورى ظهرت خلالها ببنطلون جلد اسود وقميص جينز وشعر منسدل على كتفيها.



حصلت الفنانة مي سليم، على إجازة من تصوير ومسلسل "حواديت الشانزليزيه" بعد تغيير الديكور، ويستكمل فريق العمل التصوير حاليا فهو عبارة عن "تياترو" فى بلاتوه شارع عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامى.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركها بطولته إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة، ويرصد الحياة الاجتماعية المصرية، حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل 2020.



مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.