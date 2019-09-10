فهد المولد يستغل إيقافه بسبب أزمة المنشطات بهذه الطريقة

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي اتحاد جدة، تبحث عن ترتيب برنامج تدريبي لفهد المولد، جناح الفريق الأول، في أحد المراكز الرياضية في جدة حفاظًا على لياقته البدنية، بعد سقوط اللاعب في اختبار للمنشطات بشهر مايو الماضي.



وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن اتحاد جدة صمم على إبقاء اسم المولد في قائمة الفريق، التي رفعت الأسبوع الماضي إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي للعبة، رغم إيقافه.



ويقضي فهد المولد، عقوبة الإيقاف عامًا، بدءًا من 9 مايو الماضي، بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بعد ظهور مادة محظورة في عينة اللاعب.



وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن لائحة اللجنة تتيح عودة فهد المولد إلى التدريبات، خلال الشهرين الأخيرين من فترة الإيقاف.



وأكدت صحيفة "الرياضية" أن اتحاد جدة يتطلع لإشراك فهد المولد في الجولات الأخيرة من الموسم الجاري.