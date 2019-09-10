أم مراهقة تنهي حياة طفلتها ذات الـ4 أشهر.. لن تصدق السبب

في واقعة مأساوية، أقدمت أم أسترالية في الثامنة عشر من عمرها على قتل طفلتها الرضيعة التي يبلغ عمرها 4 أشهر فقط، والسبب في ذلك، بحسب ما أوضح تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، يرجع إلى أن "خيال الأمومة" بالنسبة إليها "لم يكن على مستوى الواقع"، وهو ما ذُكر خلال جلسة محاكمة الأم.



وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن الأم "كاساندرا روز دوهان" أساءت معاملة طفلتها "أنستازيا"، قبل أن تقوم بهزها بشكل عنيف حتى الموت في منزلها الذي يوجد في غرب أستراليا.



وجاء في تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن والد الطفلة عثر عليها في سريرها بعد خروجه من الحمام وكان جسدها مرتخيًا ولم تكن تستجيب له، وتم إعلان وفاة الرضيعة في مستشفى بمدينة "بيرث" الأسترالية بعد مضي يومين، إثر تعرضها لإصابات خطيرة في الدماغ والعمود الفقري، فضلًا عن إصابتها بكسور وكدمات.



وكانت "دوهان" قد أنكرت جريمتها في البداية وقالت إنها غير مذنبة، لكنها اعترفت لاحقًا.



ويحاول محامي الدفاع الخاص بها أن يحصل لها على الحكم بالسجن لمدة محددة، بدلًا من عقوبة السجن مدى الحياة التي من المتوقع أن تصدر ضدها؛ وقال المحامي إن موكلته عاشت طفولة صعبة في ظل غياب الحب والرعاية، كما كان والدها عنيفًا وساديًا.



وأشار إلى أنها أرادت أن تنجب طفلًا لأنها كانت تحلم بخلق "عالم صغير مثالي" لنفسها، لكن واقع ومسئولية الأمومة كانا مختلفين تمامًا عما تخيلته، حتى أنها لم ترتبط بالطفلة أبدًا.