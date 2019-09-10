ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يستهدف ضم زميل محمد صلاح

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:07 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
محمد السعيد
يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية" أن ريال مدريد يستهدف ضم فيرجيل فان دايك، خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم الخط الدفاعي.

وأضافت الصحيفة أن يال مدريد سيذل أقصى جهده من أجل إقناع فان دايك بالانضمام إلى صفوفه، رغم معرفتهم برغبة فيرجيل في البقاء مع ليفربول وتحقيق مزيد من البطولات مع الريدز.

وقدم فان دايك أداءً مميزا مع ليفربول الموسم الماضي، وحصد جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا عن الموسم المنقضي.

يذكر أن ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح يحتل صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي حاليا برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح في خطر .. بالأرقام.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في العالم

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد فوزه بجائزة الأفضل بأوروبا .. ليفربول يكرم فان دايك بهذه الطريقة.. صور

يتساوى مع محمد صلاح.. فان دايك يقترب من تجديد تعاقده مع ليفربول

ترشيحاتنا

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري.. فيديو

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ياسمين الخطيب في الشغل بـ تيشيرت الزمالك.. ومتابعون: أحلى زملكاوية

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

كيف استقبلت إدارة بيراميدز السقوط الكبير أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر؟

محمد صلاح ينتصرعلى مانى .. جائزة جديدة للنجم المصري في الدوري الإنجليزي

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن سر تتويج الزمالك بـ كأس مصر

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر المصري ويحسم حضور الجماهير خلال أيام

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا