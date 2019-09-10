ريال مدريد يستهدف ضم زميل محمد صلاح

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية" أن ريال مدريد يستهدف ضم فيرجيل فان دايك، خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم الخط الدفاعي.



وأضافت الصحيفة أن يال مدريد سيذل أقصى جهده من أجل إقناع فان دايك بالانضمام إلى صفوفه، رغم معرفتهم برغبة فيرجيل في البقاء مع ليفربول وتحقيق مزيد من البطولات مع الريدز.



وقدم فان دايك أداءً مميزا مع ليفربول الموسم الماضي، وحصد جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا عن الموسم المنقضي.



يذكر أن ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح يحتل صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي حاليا برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.