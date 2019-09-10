التضامن: الاستعانة بـ 90% من خريجي دبلوم مواجهة المخدرات للعمل فى برامج مكافحة الإدمان

اكد مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعى ان هناك اقبال كبير للالتحاق بالدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة وسيتم البدء خلال الأيام القادمة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالب يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، كما تم الحرص على أن تكون المقررات الدراسية منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى هذا المجال عي المستويين الحكومي والخاص والأهلي لتأهيل كوادر قادرة علي تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب علي المخدرات تستند إلي الدليل العلمي في جودتها.



واضاف أنه تم استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل، في ظل التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلي (23) مركز علاجي حاليًا مقارنة بعدد (12) مركز في عام 2014 حيث ان هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علميًا وعمليًا لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية



جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة ، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ،



حضر اللقاء كل من وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مديرصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الأداب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بالجامعة .