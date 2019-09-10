ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

منشورات المتوسط تصدر أناشيد الملح - سيرة حراڴ للجزائري العربي رمضاني

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن منشورات المتوسط - إيطاليا، الإصدار الأول للكاتب الجزائري العربي رمضاني، بعنوان: "أناشيد الملح - سيرة حراڴ"، وهي من المُفرد إلى الجمع، سيرةٌ لـ "الحراكة"، أو "الحراڤة" كما يكتبُها الجزائريون، أو "الحراقة" كما تكتبها الصحافة العربية.

الكتاب يضم الكثير من التفاصيل، يسردها العربي رمضاني بصدقٍ جارح، وألمٍ كبير ناقلًا حكايات الناجين من البحر والعائدين إليه، جثثًا كانوا أو مساجين مُرحَّلين، وبين الحلم والكابوس خيطُ ضوءٍ نتبعه لتقودنا الأحداث إلى محاكمةٍ أخلاقية لأنظمة فاسدة، تدفعُ على اختلاف طرقِها، مُواطنيها لركوب الموج والمجازفة في قوارب هي تسمية أخرى لنعوش الموتى.

من الكتاب:
بعد التحرر من الوثيقة التي تربطني بالوطن، أخذتُ نَفَسًا عميقًا وتأمّلتُ سطح الجزيرة. تخيّلتُ "ساموس" شقراء هيلينة ناعمة مستلقيةً على جنبها الأيمن، وتتهيّأ للنوم، ونحن نتسلّقُها ونمشي على جغرافيا جسدها حتّى نبلغ لون عينَيْها اللامعَتَيْن، منحدراتٌ جبلية قاسية بأعشابٍ شوكيةٍ وأشجار قصيرة وأرضية بصخور صلبة مغطّاة بفطرياتٍ وحشائش مبتلّة ولزجة. لم نَخَفْ، ولم نشعر بالرَّهْبَة، تقدّمَ مرافقي واستعان بإنارة الهاتف ولم يُنصِت لنصائح حازم المصري الذي رضخ في النهاية وتبعنا، كانت المسالك ضيِّقةً جدًّا والمنحدرات تتضاعف ويزداد طولها، لا مَعْلَم واضح يلوحُ في الأفق، ارتفاع ثمّ انخفاض، البحر يظهر لنا على اليمين، كنّا نمشي وعلى الأرض صادفتْنا بقايا ملابس، سراويل، أقمصة، لعبة أطفال من القماش، حذاء امرأة، قارورات مياه... بعدها وجدْنا مسلكًا به شارات من القماش الأبيض مُثَبّتةٌ على الأغصان، وضعها مَنْ مرّوا قبلنا، لتسهيل عبور مَنْ يأتي بعدهم، جحافلٌ بشريةٌ رهيبةٌ مرّتْ من هنا أزعجتْ سباتَ هذا الجبل الذي تحدّى أعماق بحر إيجة، واختار البقاء شامخًا ومعانِقًا دفء الشمس وتدوين أنين الإنسانية المعذّبة.

العربي رمضاني، كاتب جزائري من مواليد 1986، بسيدي نعمان في المدية، خريج الصحافة سنة 2008، يكتب مقالات في السياسة والثقافة، وكتابه: "أناشيد الملح - سيرة حراڴ" هو أول إصداراته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتلألأ فى سماء أفريقيا.. الفراعنة يتصدرون دورة الألعاب بـ 50 ميدالية

مصر تخطف أنظار العالم وتتصدر دورة الألعاب الأفريقية بـ 75 ميدالية

رسائل من امرأة مختفية لـ محمد برادة عن منشورات المتوسط

ترشيحاتنا

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

مكشوف الصدر.. دانا حمدان بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها

بـ كلمات مؤثرة.. ميتشو يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

كيفية تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب عدم الصرف لمدة ستة أشهر متتالية أو أكثر.. خدمات

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا