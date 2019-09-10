ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"طريق الإنكا".. معرض للصور بعد غد بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:44 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أ ش أ
تنظم إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بعد غد /الخميس/، معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان (طريق الإنكا الرئيسي)، يفتتحه سفير دولة بيرو لدى مصر الدكتور بول باريديس بورتيلا.

ويضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية المميزة التي التقطت لطريق "الإنكا"، الذي يعد واحدا من أهم شبكات الطرق في أمريكا اللاتينية، نظرا لامتداده على طول 30 ألف كيلو متر مربع في عدد من الدول منها (بيرو، والإكوادور، وبوليفيا، وكولومبيا، وأجزاء من الأرجنتين، وتشيلي)، كما أنه شاهدا على قيام وانهيار عدة حضارات لاتينية في هذه المنطقة من العالم، وضمته اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

من ناحية أخرى، يُنظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أولى حفلاته للموسم الفني 2019 -2020، لأول مرة على مسارح المكتبة، حيث يقدم في 21 سبتمبر الجاري، أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفونية الخامسة لبيتهوفن المعروفة بسيمفونية "ضربات القدر"، بالمسرح الكبير بالمكتبة، بالإضافة إلى تقديم كورال فانتازي للبيانو والكورال والأوركسترا.

يُشارك بالحفل عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي، إلى جانب أوركسترا المكتبة، وأوركسترا الشباب، والكورال السيمفوني لمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي للأوركسترا بداية من هذا الموسم.

ويقدم الأوركسترا عددا من الحفلات خلال هذا الموسم؛ تتنوع بين الموسيقي الكلاسيكية المصرية، والعالمية، مع الاهتمام بتقديم حفلات وورش عمل خاصة بالأطفال والشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفريقيا في عيون مصرية وسودانية معرض فنى احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

ترشيحاتنا

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

العراق.. ارتفاع عدد قتلى كربلاء إلى 37 شخصا و100 مصاب.. صور صادمة

بـ نظارة شمس غريبة ومكياج جذاب.. شاهد أحدث ظهور لزوجة تامر حسنى

جمبسوت أسود ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد زوجها

دون جمهور أو التأجيل.. هيثم فاروق: سيناريوهان لـ مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

اكتشاف أثري بالصدفة خلال حفر مشروع الصرف الصحي في سوهاج ..صور

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

والد محمد على : أصدقاء السوء حولوا ابني إلى شخص غير طبيعى

شوبير يعلن موعد مباراة السوبر المصري والملعب وعدد الجماهير

شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

رفض إعادة مقدم التعاقد.. مرتضى منصور: أحمد الشناوي نصب علينا في 10 ملايين جنيه.. فيديو

ولا من شاف ولا من دري.. طريقة إخفاء ظهورك من قائمة مشاهدات الحالات على واتساب

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى