ضبط راكب حاول تهريب 59 ألف درهم إماراتى بمطار القاهرة





وبمواجهة الراكب أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة بقصد إنهاء بعض المعاملات التجارية الخاصة بشركته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، من ضبط حاصل على معهد فنى تجارى، مقيم بمحافظة الشرقية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (59 ألف درهم إماراتى"، كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.