المجتمعات العمرانية توقع بروتوكولا لإعادة تدوير المخلفات بالمدن الجديدة

توقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المخلفات الناتجة عن عمليات البناء والتشييد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.



كما يتم توقيع بروتوكول آخر بشأن إعادة إنتاج الطاقة من المخلفات بالمدن الجديدة.



ويحضر التوقيع كل من المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



يذكر أن الهيئة اعتمدت كودا جديدا لاستخدام الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع التى من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.