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رياضة

النيجيري أحمد موسى يثير القلق في النصر السعودي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء أشرف
أثار الدولي النيجيري أحمد موسى، نجم النصر السعودي، القلق لدى جماهير الفريق، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إصابة أحمد موسى تهدد بحرمانه من المشاركة مع فريقه في مباراته المقبلة أمام الشباب، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن موسى الذي فاجأ النصراويين أمس الأول، الأحد، بحضوره إلى النادي قبل موعد عودته، أشعر ناديه بتعرضه لإصابة في القدم اليمنى أثناء مشاركته في تدريبات منتخب بلاده.

وأشارت "الرياضية" في تقريرها، إلى أن موسى قد يخضع اليوم لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة، ومدى إمكانية مشاركته من عدمها.

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