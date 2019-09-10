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حوادث

ضبط مصنع لإنتاج البسطرمة منتهية الصلاحية بالقليوبية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:10 م
بسطرمة منتهية الصلاحية
بسطرمة منتهية الصلاحية
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج وتصنيع البسطرمة من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص، 43 سنة، بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع البسطرمة من دهون ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية ومواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وإعادة طرحها وبيعها بالأسواق للمواطنين والمحلات التجارية بتواريخ إنتاج وصلاحية جديدة، مما يُعد ذلك غشًا وتدليسًا على الصحة العامة للمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت المصنع المشار إليه والكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تم ضبط المتهم المذكور، وكذا ضبط (623 كيلو جرام "بسطرمة" - 20 كيلو جرام "توابل" - طن "لحوم مستوردة مجهولة المصدر وبدون بيانات")، كما ورد تقرير الطب البيطرى "يتضمن بأن الكمية المضبوطة مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدم الآدمى"لوجود تغير فى الخواص الطبيعية لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى ومراقبة أسواق التصنيع وخاصةً السلع المقلدة من مواد مجهولة المصدر، التى تضر بالبيئة وبصحة المواطنين والاقتصاد القومى.
ضبط مصنع لإنتاج البسطرمة منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط مصنع لإنتاج البسطرمة منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط مصنع لإنتاج البسطرمة منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط مصنع لإنتاج البسطرمة منتهية الصلاحية بالقليوبية

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