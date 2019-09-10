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أخبار البلد

خريجي الأزهر تؤهل منسقى فروع المنظمة بالمحافظات على مواجهة التطرف

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:41 م
جانب من الدورة التثقيفية
جانب من الدورة التثقيفية
محمد شحتة
نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دورة تثقيفية لمنسقي فروع المنظمة بالمحافظات المختلفة.

وتهدف الدورة إلى تدريب مسئولي المحافظات ليكونوا مؤهلين لحمل رسالة الأزهر الشريف والتعاون فيما بينهم بمايحقق التكليفات المنوطة بهم على أكمل وجه.

يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أهمها ، مفهوم وسطية الأزهر الشريف والتأهيل والتنسيق الإداري والتكنولوجي والإشراف على الصفحات الإلكترونية والتنمية البشرية وكيفية التعامل مع الأزهريين والتناول الإعلامي الفعال والذي يحقق آلية جديدة وتطور في الأداء العام.

والتقى منسقي الفروع في افتتاح الدورة بالدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، واللذين قدما لهم الشكر على مجهوداتهم المبذولة في النهوض بالفروع في المحافظات.

وطالب "القوصى وياسين" منسقى الفروع ببذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع المصري، والحفاظ على وسطية الإسلام البعيد عن العنف، وضرورة مواجهة الفكر المتطرف، والحفاظ على الشباب والأطفال من هذه الأفكار.

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