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الأرصاد: طقس اليوم معتدل مع ارتفاع نسبة الرطوبة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
توك شو
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تسير نحو المعدل الطبيعى بجميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة تتراوح من يوم إلى يوم، لافتا أن الطقس معتدل اليوم.

وقال "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، إن نسبة الرطوبة غير ثابتة، موضحا أن يوم أمس كانت نسبة الرطوبة منخفضة بينما اليوم ارتفعت نسبتها، مضيفا أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم وصلت إلى 34 درجة والإسكندرية 30 درجة.

وحذر الدكتور أحمد عبد العال، من الشبورة المائية خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، موضحا بوجود نشاط بالرياح بجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، مؤكدا أنه سيؤثر على الملاحة البحرية هناك.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أنه لا يوجد أى تغييرات إلى جانب وجود أتربة بالملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس.

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