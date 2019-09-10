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فن

لينا صالح: طبيعة عملي الإعلامي تجبرني على متابعة كل البرامج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:08 م
لينا صالح
لينا صالح
شيرى نبيل
قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسينى بأنها لا تتابع برامج معينة بل عليها أن تشاهد كل البرامج بحكم طبيعة عملها.

أضافت في تصريح لـ صدي البلد: ليس هناك برنامج معين أتابع ما أستطيع من البرامج المنوعة والسياسية والاجتماعية والفنية.

أشارت لينا صالح: تعلمت من والدتى الصراحة فى كل شىء أى أن أقول كل ما بداخلى وأن أكون صريحة لأقصى درجة بالإضافة إلى التلقائية فى العمل وأن أبعد عن التصنع.

تابعت لينا صالح قائلة: عندما أطلب منها المساعدة أو أخذ رأيها لا تترد وتترك لي الاختيار حتي لو خطأ ولكنها تتابعني وتسأل، فوالدتي لا تتدخل في اختيارتي لأسباب عديدة أبرزها أنها تثق في وتدرك أننى لا أتميز بالتسرع بل أنني أدرس كل شيء.

وتابعت، "والدتي دائما تقدم لي كل المساعدات بحكم طبيعة مشوارها الإعلامي الطويل، فهي تتابع كل حلقة أقدمها وتعطيني رأيها سواء كان إيجابيا أو سلبيا بالإضافة إلى أنها سعيد بي ودائما تقول لي أنتي مصدر للسعادة والبهجة، أيضا جدتي تتابع البرنامج وتعطي لي رأيها فوجودهم في حياتي نعمة من عند الله".

وعبرت المذيعة لينا صالح عن سعادتها البالغة بسبب حب الجمهور لها خاصة بعد برنامج "ملوك الزحمة " الذي يعرض علي محطة شعبى إف إم.

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