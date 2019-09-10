خبير اقتصادي: الاستثمار فى الإنسان المصرى أهم أولويات الدولة.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان، إن مشاركة وزير المالية المصري بمؤتمر "اليورومني"، والذي يشارك فيه العديد من البلدان بالعالم، رسالة من مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية بالعالم.



وأكد الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن وزير المالية ذكر بمؤتمر اليورو منى ملخص حال الاقتصاد المصري وانتقاله من الوضع السيئ سنة 2013 و2014 إلى التغييرات الإيجابية عام 2019، مشيرا إلى أن معدل البطالة قل من %13.5 إلى 7.5%.



وأوضح الدكتور عمرو سليمان، أن الوزير ذكر العديد من المؤشرات الإيجابية وأهمها ماذا تستهدف مصر خلال الفترة القادمة بالمستقبل؟، كما أكد عدم وجود أى تغيير بالسياسة الضريبية، مشيرا إلى أنه هام جدا بالنسبة للمستثمرين، لافتا أن معدل النمو الاقتصادى بمصر يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص.



وأضاف الدكتور عمرو سليمان، أن من أهم أولويات الدولة الفترة القادمة هى تركيز الحكومة على الاستثمار فى الإنسان المصرى سواء من خلال الصحة أو التعليم، مؤكدا أن تسهيل الدعم الحكومي للقطاع الخاص مثل التصدير والتصنيع من المهمات المستقبلية لهم من أجل نجاح خطة الحكومة فى خفض العجز الكلى بمصر.